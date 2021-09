Catanzaro, Letta conclude la festa dell’Unità domenica prossima

Sarà il segretario del Pd Enrico letta a concludere la Festa dell’Unità della Calabria, in programma da venerdì a domenica prossimi a Catanzaro, il cui tema è”La Calabria che cambia”.

“Dopo sette anni di assenza della Festa dell’Unità – ha detto il Commissario del Pd della Calabria, Stefano Graziano, presentando a Lamezia Terme il programma dell’iniziativa – questa tre giorni vuole rappresentare un segnale di voglia di cambiamento, di dibattito su temi scottanti e di voglia di tornare a discutere tra la gente”.

“Spero – ha aggiunto Graziano – che sia un nuovo inizio, una nuova ripartenza che possa rimettere in piedi coloro che ritenevano non ci fosse un luogo di dibattito importante. La qualità degli ospiti, infatti, dimostra, l’attenzione che il Pd riserva a temi importanti come la legalità, l’ambiente, i giovani, le donne, la sanità“.

“Si tratta di una grande scommessa – è stato detto nel corso dell’incontro con i giornalisti – per riprendere un cammino e per liberare le energie che ci sono. Ci confronteremo su temi e progetti che il Pd porta avanti da tempo, dando spazio ai cittadini con l’intento di creare spazi di ascolto”.

La tre giorni sarà aperta il 17 settembre alle 16 da una conferenza stampa di Nicola Zingaretti. Tra gli ospiti che si alterneranno nei vari dibattiti ci sono l’ex ministro delle Infrastrutture e trasporti, Paola De Micheli; l’ex ministro della Sanità, Beatrice Lorenzin; l’europarlamentare Franco Roberti e Caterina Cerroni, segretaria nazionale dei Giovani democratici