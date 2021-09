Zingaretti a Catanzaro: “Centrosinistra? Ognuno esprima proprie idee ma tenere conto del sistema elettorale”

“Ognuno ha diritto di esprimere le proprie idee. Anzi, in una democrazia è importante che ci siano idee diverse perchè la democrazia è il confronto delle idee. Ma poi ci sono i sistemi elettorali e soprattutto quello maggioritario a turno unico. Si vota per esprimere grande ricchezza e pluralismo ma insieme a questo c’è la forza dell’unità perchè altrimenti sono voti persi e paradossalmente, a prescindere da chi si candida, producono l’effetto opposto facendo vincere quello più lontano dalle tue idee”. Lo ha detto Nicola Zingaretti a Catanzaro rispondendo ad una domanda dei giornalisti sulla presenza di più candidature che fanno capo alla sinistra. “Io sono qui – ha aggiunto Zingaretti – unitevi per fare vincere l’unica possibilità di affermazione dell’area di centrosinistra perchè altrimenti la frammentazione, che è una dannazione della cultura della sinistra italiana, produce l’effetto opposto”. Segue resoconto.