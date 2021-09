Ponte diretto tra la Calabria e l’Europa: dibattito dell’Accademia calabrese dell’innovazione

“È necessario costruire un ponte diretto tra la Calabria e l’Europa, aprendo nuovi spazi di dibattito che avvicinino i giovani alla politica. In questa direzione si inserisce l’iniziativa di una scuola di cultura politica nella nostra regione che, grazie a personalità di riconosciuto rilievo, rimetta al centro i contenuti a dispetto di ogni populismo”. Lo ha detto la senatrice di Italia Viva, Silvia Vono, a margine dell’incontro con l’europarlamentare Sandro Gozi, ospite a Catanzaro per presentare il suo nuovo libro dal titolo “Il Bersaglio, Battaglie per l’Europa”. Un dibattito promosso da “Vento”, Accademia calabrese dell’innovazione, che ha visto la presenza, nella sala Concerti del palazzo comunale, anche del direttore della scuola di cultura politica “FuturaCalabria”, Pasquale Barbieri.

“Grazie a Sandro Gozi, europarlamentare di Renew Europe – continua Vono – abbiamo aperto una finestra per discutere di una visione di cittadinanza europea che deve diventare sempre più il presente. La rinascita dei territori deve necessariamente passare per un pluralismo coordinato, che offra ai giovani sempre più occasioni per esaltare le loro capacità. Fare formazione politica significa compiere un primo passo per un vero progetto politico riformista”. Il deputato europeo Gozi ha espresso il proprio plauso alla “bellissima iniziativa che merita di essere sostenuta e di godere della più ampia partecipazione possibile, nell’auspicio che, per le nuove generazioni europee, conoscenza e studio possano avere la giusta riconoscenza”.