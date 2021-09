In tanti all’inaugurazione della segreteria di Pietropaolo. Priorità una politica shock per l’economia calabrese

In tantissimi, nonostante le limitazioni imposte dal covid, hanno preso parte all’inaugurazione della segreteria politica di Catanzaro di Filippo Pietropaolo, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale e capolista nel collegio Catanzaro Centro. All’incontro hanno preso parte anche la coordinatrice regionale e provinciale del partito di Giorgia Meloni, on. Wanda Ferro, e l’on. Michele Traversa.

“Ringrazio le tante persone che mi hanno onorato della loro presenza, con l’idea di costruire insieme un percorso di sviluppo della Calabria, dopo il difficile lavoro che abbiamo fatto in questa legislatura per mettere in sicurezza i settori economici colpiti dalla crisi legata alla pandemia e gettare le basi per il rilancio”, ha spiegato Pietropaolo, che ha illustrato a sostenitori e cittadini i punti cardine di un programma che prevede innanzitutto una politica shock per l’economia: “Innanzitutto è necessario un abbattimento delle imposte per le piccole e medie imprese che scelgono di investire in Calabria, creando economia e lavoro stabile, anche utilizzando i fondi comunitari. Sono inoltre necessari investimenti nelle reti infrastrutturali materiali e immateriali funzionali alle attività produttive del territorio. Ancora, è necessario intervenire per la semplificazione dei procedimenti amministrativi per accedere ai fondi comunitari e ai finanziamenti regionali, perché la struttura regionale sia più veloce e snella per portare avanti la spesa di qualità a vantaggio delle imprese che creano lavoro. Infine il tema, primario, della sanità: basta con i commissariamenti fallimentari, si azzeri il debito generato in gran parte dai commissari inviati da Roma e si restituisca la responsabilità a chi è stato scelto dai cittadini, puntando sulla nomina di manager sanitari che abbiano comprovata esperienza e capacità e che non siano scelti per i loro legami con la politica”.

Filippo Pietropaolo

Capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, è stato eletto nella circoscrizione Centro. Laureato in Economia e commercio, è dottore commercialista, svolge la professione di consulente e di imprenditore. Nel 2005 e 2006 è stato Sindaco facente funzioni di Catanzaro. Dal 2008 al 2014 è stato dirigente del Settore “Lavoro, formazione professionale e politiche professionali” della Provincia di Catanzaro e dirigente nell’ambito del progetto Gestione Fesr Por Calabria.

Tra il 2017 e il 2018 è stato Direttore Generale dell’Azienda di Mobilità della Città di Catanzaro. Impegnato da oltre 30 anni nel mondo del volontariato con Unitalsi Calabria, è volontario anche in seno all’Hospitalitè Notre Dame de Lourdes, congregazione della Chiesa Cattolica facente capo al Vescovo di Lourdes.