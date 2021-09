Regionali, gli elettori di Santa Maria voteranno nel plesso scolastico di via Mons. Apa

Per le elezioni regionali di domenica 3 e lunedì 4 ottobre i cittadini iscritti alle sezioni elettorali nr. 60-61-62-63-91, ricadenti nel quartiere Santa Maria, dovranno recarsi nel plesso scolastico di via Mons. Apa invece che nella scuola di via Molise, attualmente oggetto di lavori di riqualificazione.

L’ufficio elettorale di Palazzo De Nobili ha inoltre istituito, con il parere favorevole della commissione elettorale circondariale, la sezione numero 92 all’interno del Policlinico universitario Mater Domini, nel quartiere Germaneto.

Dal 23 al 28 settembre prossimi, in base alle indicazioni del ministero dell’Interno, sarà possibile richiedere l’ammissione al voto per i pazienti affetti da coronavirus ricoverati negli ospedali, persone affette da coronavirus poste in isolamento domiciliare o poste in isolamento fiduciario.

Per qualsiasi informazione l’ufficio Elettorale del Comune è disponibile al numero 0961-881274.