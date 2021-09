De Magistris a Catanzaro Informa: “Sicuro di vincere, finalmente in Calabria la vera alternativa”

Ospite a Catanzaro Informa ai microfoni di Monitor, il candidato alla presidenza della Regione Calabria ha risposto alle domande di Raffaele Nisticò. Luigi De Magistris respinge gli inviti al “voto utile” formulati dagli esponenti del Centrosinistra che “attaccano più me che il candidato del Centrodestra Occhiuto”. L’ex magistrato, assicura che in ogni caso rimarrà in Calabria nei prossimi cinque anni anche a capo dell’opposizione. Cosa che rimane in ogni modo solo un’ipotesi, considerato che sarà “il prossimo presidente”.