De Magistris: “Occhiuto è uno dei padri della devastazione della sanità”

“Eccolo, uno dei padri del disastro della Sanità, Roberto Occhiuto, nel giorno della presentazione del piano di rientro a Teatro Morelli, a Cosenza, dieci anni fa. In questo video lo vediamo accogliere a braccia aperte Giuseppe Scopelliti e i suoi alleati, mentre fuori dal teatro il personale di alcune strutture è già in agitazione per gli stipendi arretrati. E qualcuno chiede “lavoro”. Ma invece di risolvere i problemi che già c’erano in un settore delicato come questo, Occhiuto ha contribuito a radere al suolo il diritto alla salute dei calabresi. Negli anni sono stati tanti, troppi, quelli che hanno pagato il vento del cambiamento, lo slogan lanciato al Morelli da Scopelliti, perdendo la vita a causa della chiusura di 18 ospedali. Ascoltare Roberto Occhiuto parlare di tagli dei posti letto e degli sprechi, come si sente nel video, e sentire oggi nei suoi comizi che è contro il commissariamento, quello che la sua maggioranza di governo ha firmato in Parlamento, mentre lui era deputato e festeggiava battendo le mani la chiusura di 18 nosocomi, è uno schiaffo all’intelligenza dei calabresi e un’offesa alle famiglie delle vittime della devastazione della Sanità”.

Lo afferma Luigi de Magistris, che ha diffuso un video in cui Roberto Occhiuto festeggia con Giuseppe Scopelliti e si dichiara favorevole al commissariamento della sanità calabrese, 11 anni fa.