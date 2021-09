Bruni alle associazioni che prestano assistenza: “Siete indispensabili per chi non può permettersi nulla”

Amalia Bruni, candidata del Centrosinistra alla guida della Regione ha incontrato stamattina, presso il suo Comitato elettorale di Lamezia alcune associazioni che operano sul territorio con grande difficoltà. Erano presenti Antonio Mangiafave per Progetto Itaca, Silvana Sacco per Anteas, Nadia Donato per Associazione Senza Nodi, Giuseppe Conocchiella per il Forum provinciale di Vibo Valentia e Graziella Catozza per il Forum territoriale lametino e Raventino che rappresenta il Terzo Settore. “Ringrazio tutti per la vostra partecipazione, numerosa e appassionata. Siete indispensabili per l’assistenza a chi non può permettersi nulla. Chi lesina finanziamenti a chi come voi si prodiga quotidianamente per assistere anziani, malati, a chi è in difficoltà viene meno ai suoi doveri e non dovrebbe governare. Bisognerà pensare a un piano serio che coinvolga le associazioni come le vostre per trovare spazi adeguati perché possiate svolgere agevolmente le vostre attività dotandovi dei fondi necessari per poter assistere chi è in difficoltà in un’ottica di coprogrammazione e cogestione insieme alle Istituzioni. Insieme potremo costruire la Nuova Calabria e questo, lo si può fare senza rivolgerci a un Papa straniero, dobbiamo affidarci a calabresi doc come me”.