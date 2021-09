Elezioni regionali, la voce dei candidati a pochi giorni dal voto

DAVIDE ZICCHINELLA SUL SISTEMA DI MENSE SCOLASTICHE A CATANZARO

Il comune con le solite scelte assurde mette in subbuglio famiglie, studenti e istituzioni scolastiche. Il comune di Catanzaro sostenendo dei costi non certo risibili autoproduce un software per la gestione delle mense scolastiche denominato “MangioAscuola”. Il comune aveva già a disposizione un software funzionalissimo e gratuito già testato lo scorso anno scolastico ( anche dal sottoscritto frequentando mio figlio Jacopo le scuole primarie nella città capoluogo).. Questo nuovo software sta creando molti problemi alle famiglie sia per la registrazione e sia per l’acquisizione (spid obbligatorio) ma soprattutto per la gestione giornaliera della mensa dei nostri figli. Questo nuovo software funziona solo per dispositovi android, ma non per gli iPhone. Non è possibile accedere con altro browser connesso ad internet come facevamo lo scorso anno. Lo scorso anno abbiamo acquisito la app facilmente e potevamo configurare il sistema come sempre presente o sempre assente, segnalando una eventuale assenza anche giorni e settimane prima. Potevamo conoscere il menù del giorno e vedere il pasto servito. Quest’anno noi famiglie dovremo tassativamente prenotare il pasto ogni mattina dalle 7:30 alle 9:30 e i flussi arriveranno alla ditta appaltatrice con due ore minimo di ritardo. A causa di tutti questi probemi la mensa è già slittata di una settimana e speriamo non si vada oltre. Il costo giornaliero aumenterà da 3.20 euro a quasi 4. Chissà quanto avrà speso il comune di Catanzaro per realizzare questa App “problematica” Perché poi se ne aveva una gratuita e molto più efficiente. Ritardi, difficoltà, disagi per le famiglie che hanno figli a scuola. Un altro bel boccone amaro, l’ennesimo, da ingoiare per i cittadini Catanzaresi.

PARTITO ANIMALISTI A SOSTEGNO DELLA CANDIDATA AMALIA BRUNI

Riparte simbolicamente oggi dalla Provincia di Catanzaro a Montepaone, nella Piazzetta dove è stata eretta una statua dedicata al cane Angelo, la raccolta firme del Partito Animalista per la proposta di Legge di Iniziativa Popolare denominata “Legge Angelo”: carcere per chi uccide animali ed innalzamento delle pene per chi commettere reati su animali, depositata in Corte di Cassazione dagli animalisti. A darne l’annuncio Cristiano Ceriello, presidente degli animalisti e Vincenzo Cerullo candidato capolista del Partito Animalista alle prossime Elezioni Regionali 2021 nella coalizione di Amalia Bruni. Circa un anno fa, il Partito Animalista depositò il testo della proposta di Legge di iniziativa popolare, anche con una successiva conferenza stampa alla Camera dei Deputati. Ricordiamo che la storia del cane Angelo è quella di un dal pelo bianco venne seviziato e poi ucciso nella campagne di Sangineto in Calabria, fatto di cronaca che commosse tutta l’Italia e per cui fù anche girato un film-cortometraggio. Successivamente l’Amministrazione di Montepaone decise di erigere, una statua appunto dedicata al cane Angelo. Per questo riparte simbolicamente proprio dalla Calabria, in cui il Partito Animalista è impegnato per le prossime elezioni regionali, la ripresa della raccolta firme, proprio dalla statua eretta in ricordo del cane Angelo, da cui stamane verrà anche effettuata una diretta Facebook. Intanto sempre all’inizio della prossima settimana, il Partito Animalista annuncia la presentazione di una proposta di Protocollo Regionale per la lotta al randagismo.

MARIO TASSONE SUL MOVIMENTO 5 STELLE

Il progetto coltivato da parte del M5S di svuotamento dell’istituzione parlamentare va avanti nel silenzio generale delle forze politiche, del nutrito drappello di costituzionalisti, Intellettuali a “vario titolo” e degli organi di informazione. La designazione del presidente della Camera a componente il collegio dei garanti del M5S è in contrasto con il ruolo di presidente di un ramo del Parlamento che è di garanzia di tutte le espressioni parlamentari attraverso una rigorosa gestione del regolamento. I ruoli di garante di una istituzione e di garante di una parte attribuiti alla stessa persona sono inconciliabili. La seconda e terza carica dello Stato debbono essere poste al riparo di pericolosi cedimenti o strumentalizzazioni. Per questo i presidenti dei due rami del Parlamento per prassi non votano. Nella prima fase della storia repubblicana chi era eletto presidente della Camera o del Senato si dimetteva contestualmente dal gruppo di appartenenza e transitava in quello misto. Con il presidente del Senato Grasso era avvenuto lo strappo con le sue mancate dimissioni dal suo gruppo. Con Fico nella veste di garante della Camera e di una forza politica è uno sfregio intollerabile alla credibilità delle istituzioni di democrazia rappresentativa. Il M5S prosegue, dicevamo, nel suo disegno: la democrazia diretta, il vincolo di mandato, il voto a distanza dei parlamentari, la riduzione del numero dei parlamentari approvato senza opportune modifiche, sono le tappe di un percorso di una eversione strisciante che oltraggia la Costituzione e le conquiste democratiche. Si diceva tutto questo nel silenzio generale. Non ho letto nulla. Nessuno accenno su questo “scivolone” istituzionale. Questo in fondo è l’aspetto più grave.