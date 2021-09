Marini vicepresidente del Consiglio della Corte dei Conti, il plauso di Wanda Ferro

“Rivolgo al prof. avv. Francesco Saverio Marini le mie congratulazioni per la nomina a nuovo vicepresidente del Consiglio della Corte dei Conti”. E’ quanto afferma il deputato di Fratelli d’Italia Wanda Ferro: “Un nuovo incarico di grande prestigio – prosegue l’on. Wanda Ferro – che premia la competenza, l’esperienza e lo straordinario valore professionale del giurista di origini catanzaresi, che attualmente presiede la Commissione per il Regolamento e gli atti normativi del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti ed è, tra l’altro, prorettore degli affari giuridici dell’Università Tor Vergata, componente laico dell’organo di autogoverno della magistratura contabile, oltre ad avere ricoperto numerosi incarichi di rilievo ai più alti livelli della pubblica amministrazione. Una eccellenza nel campo del diritto che dà lustro ed è motivo di orgoglio per la Calabria”.