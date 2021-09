Amalia Bruni stamattina a Cerzeto per incontrare amministratori, cittadini e candidati

Amalia Bruni, candidata per il Centrosinistra alla guida della Regione ha fatto visita stamattina al Comune di Cerzeto dove ha incontrato amministratori, cittadini e candidati della sua lista.

Il sindaco Giuseppe Rizzo ha ringraziato la Bruni per essersi messa in gioco e per aver ridato una speranza ai calabresi.

“Amalia è l’unica opportunità che abbiamo per cambiare corso alla nostra Regione”. Giovanni Manoccio, ex sindaco di Acquaformosa e figura storica sul territorio per quanto riguarda l’emigrazione e l’accoglienza ha invitato tutti a cercare i voti andando casa per casa: “Per queste elezioni non ci saranno appelli, non avremo un secondo tempo perché vincerà chi prende un voto in più rispetto agli altri e quindi ognuno di noi deve fare il massimo per convincere tutti a andare a votare”.

Amalia Bruni” Vi ringrazio tutti per la partecipazione e vi prometto il massimo impegno pin questa ultima settimana prima del voto.

Vi chiedo un ultimo sacrificio, ognuno di voi convinca gli indecisi andare a votare, se necessario,andiamo casa per casa perché insieme possiamo davvero costruire la Nuova Calabria”.