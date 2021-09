Ha origini di Pentone il nuovo vicepresidente della Corte dei Conti Marini. Le congratulazioni del sindaco

Ha origini pentonesi il nuovo vicepresidente della Corte dei Conti: Francesco Saverio Marini.

Un incarico prestigioso e anche un motivo di orgoglio per tutta la comunità del laborioso centro presilano.

La nomina porta lustro e vanto a Pentone e Pentone fa sentire la sua voce.

Scrive il primo cittadino Vincenzo Marino in una nota stampa: “ E’ con viva soddisfazione e grande gioia che abbiamo appreso dai media della nomina del Prof. Francesco Saverio Marini alla carica di vice presidente della Corte dei Conti. Un onore per la comunità pentonese di cui è originaria la famiglia Marini e che proprio recentemente ha visto la visita dei fratelli Marini. Proprio qualche settimana addietro infatti Francesco, Giuseppe e Renato sono intervenuti per ritirare il Premio “Città di Pentone 2020” assegnato al Presidente Emerito della Corte Costituzionale, Annibale Marini. Francesco e i suoi fratelli ci hanno concesso l’onore di essere presenti e di presenziare a questa cerimonia di cui è stato protagonista il padre, ma che li ha visti fortemente coinvolti.

Tanta emozione in quella serata condita da aneddoti, esperienze e dall’intervento dello stesso Presidente in video diretta. La nomina del prof. Marini ora ad una così alta carica ci riempie di orgoglio con l’augurio che non dimentichi le sue origini come noi non dimentichiamo i pentonesi che ormai sono trapiantati altrove.”

Il neoincaricato Francesco Saverio Marini e gli amministratori di Pentone si vedranno molto presto a Roma: la lettera di invito è già recapitata con tanto di intesa tra mittente e destinatari. C’è affinità.