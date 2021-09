Nuova seduta del Consiglio Comunale: venerdì 8 in prima convocazione, tre giorni dopo eventuale seconda

Il Presidente del Consiglio comunale, Marco Polimeni, ha convocato la prossima seduta della civica assise, in prima chiamata, per venerdì 8 ottobre, alle 13, ed in seconda per lunedì 11 ottobre, alle 13.

All’ordine del giorno le pratiche relative a: Salvaguardia degli equilibri al bilancio di previsione finanziario 2021-2023, ai sensi dell’art. 193 del Tuel, conseguente variazione di bilancio e Dup, e contestuale provvedimento di ripiano del disavanzo, in attuazione dell’art. 52 del d.l. 25/5/2021 n. 73, in esecuzione alla sentenza 80/2021 della Corte Costituzionale in materia di contabilizzazione del fondo anticipazioni di liquidità; Regolamento comunale per la tutela ed il benessere degli animali.

Seguirà la discussione di 13 delibere relative a debiti fuori bilancio derivanti da sentenze.