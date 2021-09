Sardine: Jasmine Cristallo e Mattia Sartori ospiti di Romano Prodi

Io e Mattia Sartori siamo stati ospiti a pranzo nell’abitazione bolognese del professore Romano Prodi e della signora Flavia Franzoni.

Un incontro avvenuto in un clima cordiale e informale per conoscersi per la prima volta e parlare di politica.

La storia impone alla nostra generazione di indagare quello che fu il Progetto dell’Ulivo e di andare fino in fondo, senza acredine né rivalse, per capire perché fu affossato, su quale altare ne fu chiesto il sacrificio.

Interrogarsi su quel “desiderio” di cui l’Ulivo è stato vettore e analizzare quella capacità di mettersi in sintonia con le domande che segnavano e ancora oggi segnano – seppur in contesti diversi- la società italiana, perché è in quel tipo di esperienza che va ricercato il bandolo della matassa per ricominciare un cammino della Sinistra Tutta.

Jasmine Cristallo