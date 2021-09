Soveria Simeri, lista unica come scelta etica

Non sempre la politica è sinonimo di arrivismo. A Soveria Simeri, politica si coniuga con l’etica.

Alla prossime elezioni comunali ci sarà una sola lista capeggiata dal sindaco uscente Amedeo Mormile.

Si poteva fare, come succede altrove, anche la lista civetta per vincere facile, ma un diniego netto è stato opposto dallo stesso primo cittadino e dai suoi sodali.

Non senza ragioni plausibili: “Solo per rispetto – argomenta Amedeo Mormile – abbiamo rinunciato alla civetta. Siamo una squadra molto coesa che ha messo al centro del proprio agire i cittadini. Puntiamo sulla continuità per rendere ancor più visibile il nostro piccolo paese”.

Soveria Simeri ha vinto già prima del responso delle urne.