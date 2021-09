A Taverna decisa la messa a dimora di mille nuove piante

Una soluzione ai continui incendi ? La messa a dimora di nuove piante.

Così a Taverna dove l’ Amministrazione comunale ha intenzione di dare radici a più di mille virgulti.

A svelare la mission dell’iniziativa verde il primo cittadino Sebastiano Tarantino. Scrive il sindaco di Taverna: “Quest’estate, sarà ricordata come la stagione estiva che ha visto bruciare decine di migliaia di ettari di boschi in tutta la nostra Regione.



Con grande fortuna, i nostri territori non sono stati interessati da grossi incendi, ma ciò non ferma la nostra azione amministrativa, infatti l’ Amministrazione Comunale di Taverna da qualche giorno sta procedendo alla messa a di dimora sul territorio comunale di 1000 nuove piante, con la realizzazione di un area attrezzata, i cui lavori stanno per terminare.



Era dagli anni ‘80 che il nostro territorio non veniva interessato da parte di un Ente pubblico, in questo caso l’opera è portata avanti dal Comune di Taverna nella messa a dimora di nuove piante appartenenti a diverse specie, la cui finalità riguarda l’accrescimento dei sistemi forestali.”

Più alberi, meno roghi : Taverna da’ l’ esempio.