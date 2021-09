De Magistris: libereremo la Calabria dalla politica compromesso

“Andiamo casa per casa, strada per strada, vicolo per vicolo, piazza per piazza, borgo per borgo, paese per paese, campagna per campagna, città per città, in montagna e al mare, uniti nella lotta per liberare la Calabria dalla politica del compromesso morale e della distruzione dei diritti e della dignità. Sarà il popolo calabrese a scrivere una pagina storica, di potenza e passione, siamo ormai a cento passi dalla vittoria per migliorare una terra stupenda e portarla dal ricatto al riscatto. Una “S” che cambia il destino: S come Sud, come Sogno, come Storia”.

Lo afferma Luigi de Magistris, candidato alla presidenza della Regione Calabria.