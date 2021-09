Lucano, Oliverio: “Attonito e incredulo, conosco la sua storia e quella di Riace”

Di fronte alla gravità della sentenza nei confronti di Mimmo Lucano – scrive Mario Oliverio già governatore della Calabria e candidato per le prossime elezioni- rimango attonito ed incredulo. Conosco Mimmo e la storia di Riace che ho sempre condiviso e sostenuto per i valori dell’accoglienza e della solidarietà che hanno ispirato e dato vita ad un modello straordinario, non a caso riconosciuto ed apprezzato anche a livello mondiale.

Un’esperienza che non può essere cancellata da una sentenza di condanna che appare spropositata.

Una vicenda giudiziaria che, mi auguro e sono sicuro, sarà chiarita nei successivi gradi di giudizio per restituire a Mimmo Lucano ed al ModelloRiace la dignità che meritano.

A Mimmo a cui sono legato da sincera amicizia, che ho sentito telefonicamente, rinnovo la mia vicinanza, stima ed affetto”.