Le voci della campagna elettorale

Giusi Iemma capolista Partito democratico Circoscrizione centro

“Politica sanitaria in Calabria, che fare”, è stato il tema affrontato da Giusi Iemma , candidata capolista del Partito democratico nella Circoscrizione centro in un’iniziativa tenuta al Salotto Culturale di via Settembrini a Catanzaro, che ha visto la partecipazione di numerosi operatori sanitari operanti sia nelle strutture pubbliche ospedaliere che nella medicina di base. Gli interventi base, oltre che dalla candidata, sono state tenuti da Giuseppe Gualtieri, medico ed ex consigliere comunale, Lino Puzzonia medico ex primario al Pugliese di Catanzaro e direttore generale all’Annunziata di Cosenza, e da Sabatino Nicola Ventura, ex funzionario amministrativo al Pugliese e già assessore comunale di Catanzaro. Un pubblico competente, quindi, ma anche semplici cittadini considerata l’importanza che la sanità assume nella vita quotidiana di tutti. L’analisi svolta da Iemma, lei stessa medico nel nosocomio cittadino, ha ripercorso i primordi della vicenda commissariale calabrese, ormai datata una dozzina di anni, iniziata con la presidenza Scopelliti e tuttora in corso senza avere prodotto alcun risultato, anzi, peggiorando sia i parametri finanziari che i livelli essenziali delle prestazioni sulle quali si misura l’efficienza dei siatemi sanitari. Un’analisi impietosa, svolta dal di dentro delle strutture che dovrebbero garantire il diritto costituzionalmente previsto alla salute per tutti i cittadini calabresi, ma che vede i calabresi oggettivamente in una condizione di sudditanza per qualità di cure mediche e chirurgiche, tanto da essere costretti a una emigrazione sanitaria che porta via dal bilancio regionale 380 milioni di euro all’anno. Le soluzioni esistono, ha sostenuto Giusi Iemma, che passano essenzialmente nell’assunzione da parte dello Stato del debito di cui è stato negli ultimi anni direttamente responsabile, dall’assunzione di competenza diretta da parte della Regione, dall’incremento delle risorse sia umane che finanziarie, dal riequilibrio tra medicina ospedaliera e territoriale, con la creazione di una rete di strutture comunitarie collegate a pochi ospedali ma tutti di eccellenza, iniziando proprio da Catanzaro, dall’integrazione tra policlinico universitario e ospedale cittadino.

Il Commissario regionale Lega Giacomo Francesco Saccomanno

Nel mentre tanti personaggi cercano di imbonire i calabresi con menzogne e allusioni, la Lega si è rivolta, da tempo, al Presidente della Repubblica, ai Ministri degli Interni e della Giustizia, oltre che alla Autorità Giudiziaria locale affinché vi sia un controllo reale del consenso, durante la campagna elettorale. È notorio che la Lega sta combattendo una battaglia di vera legalità per cercare di raddrizzare la situazione in Calabria e per un effettivo cambiamento. Ha fatto di tutto per evitare che si continuasse nel balletto di candidati sponsorizzati e sostenuti dalla ‘ndrangheta o da lobby di potere ed affaristiche. Tale incessante attività ha, naturalmente, irritato tanti ed è partita una campagna mediatica di pochissime testate per cercare di delegittimare il lavoro svolto. Non può non dimenticarsi, però, che il vero problema della Calabria non è il nome o le parentele, vicine o lontane, ma chi sostiene questo o quel candidato. È rilevante, pertanto, controllare le modalità di svolgimento della campagna elettorale, in quanto questo è il momento in cui si consacrano gli accordi e i consensi! Oggi ci troviamo dinnanzi ad una competizione elettorale che metterà a confronto tanti candidati ed ove ognuno spera di poter essere eletto, con la evidente conseguenza, per come anche riferito dal dottor Nicola Gratteri, che ognuno farà di tutto per poter vincere. Ovviamente anche i patti con il diavolo! Pertanto, a parere della Lega è necessario, anche, controllare le precedenti elezioni per rendersi conto di dove certi candidati hanno ricevuto il massimo consenso. Un riscontro che potrà far individuare i territori massimamente infiltrati e condizionati. Invero, ci sono stati paesi ove questi candidati e certi partiti hanno ottenuto percentuali bulgare! Saccomanno, precisando quanto sopra, ha chiesto, espressamente, che si faccia di tutto per monitorare il voto e per snidare i collegamenti tra la ‘ndrangheta e la classe politica che utilizza tali canali. Solo così si potrà sperare di ripulire la classe dirigente che, ormai, è presa dal facile consenso e non pensa al danno che crea nelle comunità e nelle istituzioni. Il commissario della Lega, nel commentare l’iniziativa, ha ribadito che la politica ha fatto la sua parte ed ora, pertanto, si aspetta che questa venga fatta anche dalle istituzioni, che non possono aver più nessun alibi e devono portare risultati immediati e non dopo anni ed anni di attesa.

Carlo Tansi

Una drastica diminuzione degli stipendi, delle somme messe a disposizione dei Consiglieri Regionali e l’abolizione dei vitalizi, sarà il primo atto amministrativo che presenterò una volta eletto al Consiglio Regionale della Calabria”. È quanto ha dichiarato Carlo Tansi in relazione ai costi della politica in una Regione che registra il più alto indice di povertà. “Fino a ora un Consigliere Regionale Calabrese prende per “indennità di carica”, “indennità di funzione” e “spese di esercizio del mandato” un totale di 12.500 euro al mese, una somma del tutto ingiustificabile se si considera che un Consigliere Regionale dell’ Emilia Romagna prende complessivamente indennizzi per 7285,65 euro.

Se si considera che la Regione Emilia Romagna amministra circa 4, 5 milioni di abitanti ed un territorio di 22.520 Kmq diviso in 8 provincie, mentre la Regione Calabria amministra circa 1,9 milioni di abitanti ed un territorio di 15522 Kmq diviso in 5 provincie, si ha un’idea precisa – conclude Tansi – di come i costi della politica in Calabria risultino gonfiati rispetto alle effettive necessità di governo.

Allego prospetti pubblicati sui siti ufficiali delle due Regioni nelle sezioni ‘Trasparenza Amministrativa’”.

Raffaele Mammoliti

“Che la Calabria abbia delle potenzialità di crescita esponenziali è fuori di dubbio e risaputo a tutti, ma continuare a declinare le bellezze di questa terra senza un piano di crescita e sviluppo complessivo non potrà che far rimanere una terra bella da raccontare ma difficile da raggiungere e fruire. Serve un piano complessivo di sviluppo, che parta da un piano di mobilità e trasporti che permetta di raggiungere agevolmente le mete turistiche e culturali di questa nostra bella Calabria attraverso collegamenti veloci sia stradali che ferroviari, ed un aeroporto internazionale collegato attraverso una rete funzionale di trasporto intermodale con tutta la regione. L’aeroporto di Lamezia Terme, l’alta velocità tirrenica, il potenziamento della rete ferroviaria e stradale sulla Jonica devono essere il punto di partenza per la creazione di un sistema di trasporto intermodale che faccia raggiungere agevolmente i nostri borghi, le nostre meravigliose spiagge, le zone archeologiche. Le attrattive della nostra regione dovranno essere fruibili, raggiungibili, connessa”. Lo afferma Raffaele Mammoliti, candidato al consiglio regionale della Calabria per il Pd. “Il PNRR – spiega Mammoliti – rappresenta una occasione da non sprecare, mi entusiasma poco il dibattito su quante risorse arriveranno in Calabria, mentre invece starei più attento a costruire un percorso puntuale di pianificazione e verifica della spesa. La Regione Calabria negli hanno ha dimostrato di non saper pianificare e spendere le ingenti risorse messe a disposizione dalla Unione Europea, questo errore non può essere ripetuto. La vera sfida per il futuro gruppo dirigente calabrese sarà quello di utilizzare al meglio le ingenti risorse che arriveranno, attraverso una pianificazione della spesa condivisa con le parti sociali. Non si può pensare di avviare un processo di sviluppo che non tenga conto della centralità del lavoro, pertanto l’agenda ed il piano di spesa dovrà essere concertata con le parti sociali, con chi il mondo del lavoro lo rappresenta, datori di lavoro e rappresentanti dei lavoratori. Sicuramente strategici saranno gli asset legati alla innovazione, alla digitalizzazione, alla connettività, per attrarre investimenti e generare turismo, che non sia solo stagionale, ma che attraverso la valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche e culturali, musei, parchi archeologici e le meraviglie della Magna Grecia, faccia diventare la Calabria una meta turistica attrattiva per 365 giorni all’anno”.

Luigi De Magistris

“Ora il popolo calabrese scriva la storia. È necessario cacciare la borghesia mafiosa e riprenderci tutto ciò che ci hanno tolto. Ora è il momento del riscatto, della ribellione culturale, della dignità, del coraggio, della libertà, dell’uguaglianza, della giustizia. Ora più che mai andiamo a votare in massa e scassiamo il sistema con la matita elettorale. Da lunedì la Calabria se il popolo lo vorrà sarà liberata”.

Lo afferma Luigi de Magistris, candidato alla presidenza della Regione Calabria. Amalia Bruni su Lucano Amalia Bruni, candidata per il Centrosinistra alla guida della Regione interviene sul caso di Mimmo Lucano: “Le sentenze non si commentano, si rispettano. Dispiaciuta dal punto di vista umano, non smetta di combattere”

Benincasa su sentenza Lucano. Spirlì farebbe bene a tacere

Le dichiarazioni del presidente f.f., non eletto dal popolo calabrese , il Sig. Spirli deve sapere che le falsità politiche e le bugie hanno le gambe corte; se Mimmo Lucano è un truffatore lui è il buffone di corte della politica calabrese.

Non avendo conoscenze e competenze in materia, credo che non abbia nemmeno voce in capitolo per parlare di un grande sindaco di Riace modello di accoglienza ed integrazione del mondo intero.

Dovrebbe solo tacere per i danni enormi che insieme a Tallini e company ha causato alla Calabria ed a tutti i calabresi.

Spero che i calabresi questa volta abbiano il coraggio di cambiare e ripulire questa nostra Regione dalle scorie e dalle ombre oscure della corruzione e del malaffare.

Prima andate a casa e prima la Calabria può cercare di passare dal ricatto al riscatto.