Caccia, Amalia Bruni pronta ad aprire un tavolo tecnico con gli esperti

Amalia Bruni, candidata del Centrosinistra alla guida della Regione, parla di caccia: “Vedo come al solito che con la chiusura della campagna elettorale si moltiplicano appelli, si chiedono impegni, si cerca di strappare decisioni. Io non faccio promesse inutili, sono abituata a studiare il problema e a trovare soluzioni adeguate. Per quanto riguarda la caccia, ad esempio, sono certamente per il mantenimento della normativa che è in essere ma visto la complessità della vicenda, intendo aprire, una volta alla Regione, un tavolo tecnico con esperti e rappresentanti di ogni settore al fine di trovare tutti insieme la soluzione migliore che salvaguardi interessi e diritti di tutti, a partire da quelli dei cittadini”.