Elezioni regionali, la voce dei protagonisti

Rinnovo il mio impegno a costruire la Calabria dei diritti a partire dal ruolo centrale delle donne, che coinvolgerò di certo anche in ruoli chiave della squadra di govermo.

E oggi sottoscrivo l’appello dell’Associazione nazionale Donne Elettrici di Calabria che chiedono in 10 punti la certezza di un nuovo welfare a partire dall’empowerment femminile. Al governo della regione attueremo una rivoluzione della cura capace di rispondere ai bisogni dei cittadini e, tramite le tante risorse in arrivo con il Pnrr, lavoreremo per realizzare finalmente in Calabria uno sviluppo reale sostenibile abbattendo il divario di genere. Tutti punti già ampiamente presenti nel mio programma di governo, come la creazione di un piano regionale contro la precarietà e per l’occupazione, attraverso cui potenzieremo lo sviluppo e l’innovazione dell’imprenditoria femminile. Rispondo alle Donne Elettrici di Calabria che dovremo impegnarci insieme per realizzare tutto ciò, e per ricostruire la sanità e le politiche sociali dando centralità a tutta la rete dei consultori familiari e dei centri antiviolenza. La nostra sarà una Calabria dei diritti, orgogliosamente donna e Partigiana.

Lo afferma Luigi de Magistris, candidato presidente alla Regione Calabria.

“L’ultimo miglio è arrivato, siamo a poche ore dal silenzio elettorale ed il Partito Democratico della Calabria vuol dire un grazie ai suoi militanti per il lavoro svolto in queste settimane di campagna elettorale, chiedendo loro l’ultimo sforzo per raggiungere gli indecisi e convincerli a sostenere Amalia Bruni alla presidenza della Regione”

Così Stefano Graziano, commissario del Partito Democratico della Calabria. “La Calabria ha una grande opportunità, quella di essere guidata da una donna intelligente e tenace, da sempre leale con la sua terra e con i calabresi, autorevolmente riconosciuta da tutta la politica nazionale, una donna che conosce la questione sanitaria ed ha ben chiara quale debba essere la soluzione di questo e di tanti altri problemi che attanagliano questa regione. La tutela dell’ambiente, per esempio, l’accesso all’istruzione per tutti, lo sviluppo economico del settore turistico ed agricolo, la riorganizzazione della pubblica amministrazione ed insieme a questi ed altri temi, quello centrale e trasversale del lavoro, la piaga più grande per questa terra, senza il quale -aggiunge Graziano- la sfida alla ndrangheta resterà monca. Gli incontri nelle piazze e tra la gente sono stati il nostro termometro ed il grande entusiasmo, riscontrato ovunque, ci fa credere che la vittoria sia possibile, serve il contributo degli indecisi e di chi ha scelto di astenersi pensando che tanto non cambierà mai nulla in Calabria. Stavolta non è così, c’è l’opportunità di una svolta epocale. I miliardi del Pnrr -continua Graziano- dovranno essere gestiti da una compagine politica attenta e scrupolosa, guidata da una figura autorevole. La destra ha dimostrato in questi anni di non poterlo fare, non ha saputo nemmeno spendere i fondi Covid per dare ossigeno al personale sanitario ed in più non ha ritenuto utile aprire una discussione pubblica proprio sui progetti per il Pnrrr. L’unica regione d’Italia a non confrontarsi con le parti sociali e professionali, l’unica regione d’Italia di cui non conosciamo la visione del futuro. L’opportunità dei fondi europei per la ripresa e la resilienza sono qui e ora, se la Calabria perde questo treno rimarrà al palo per lunghi anni ancora. Non possiamo permetterlo! Nelle mani di ognuno di voi c’è la decisione più importante per tutti i calabresi. Scegliere è una grande responsabilità, ancor di più questa volta, farlo per Amalia Bruni -conclude il commissario del Partito Democratico- è un atto d’amore verso questa terra ed il suo futuro. Sosteniamo Amalia Bruni, votiamo il Partito Democratico. Viva la Calabria!”.