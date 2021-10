Elezioni regionali, in Calabria alle ore 12 affluenza al 7.41 per cento

Si è attestata al 7.41 per cento in Calabria alle ore 12 (precedenti regionali 2020 10.50) l’affluenza alle urne per le Regionali.

Per la Provincia di Catanzaro all’8.41 per cento (precedenti regionali 2020 11.86), per la Città di Catanzaro al 10.58 per cento (precedenti regionali 2020 14.97).

Il raffronto con le precedenti, gennaio 2020, è un dato da considerarsi non omogeneo in quanto nel 2020 si votava un giorno solo.