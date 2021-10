Monitor speciale elezioni: domani maratona elettorale su Catanzaroinforma

Sarà una lunga maratona elettorale quella che Catanzaroinforma proporrà domani 4 ottobre. Dopo la chiusura delle urne, alle ore 15, comincerà una diretta speciale di “Monitor” che vi terrà compagnia per diverse ore e, certamente, fino a quando non si avrà l’ufficialità dell’elezione del nuovo presidente della Regione Calabria. La conduzione è affidata a Davide Lamanna e a Raffaele Nisticò che, in una sorta di staffetta, si alterneranno coinvolgendo i tantissimi ospiti in studio: candidati, presidenti di associazioni di categoria, giornalisti, opinionisti.

Il tutto con collegamenti dai “quartier generali” dei candidati presidenti e dalla redazione dell’Altro Corriere Tv – Canale 16, con cui si condivideranno larghi tratti di trasmissione. “Uno sforzo editoriale notevole – ha commentato il direttore responsabile Riccardo Di Nardo – che vedrà coinvolta quasi tutta la squadra dei collaboratori del giornale: Roberto Tolomeo, Daniela Amatruda, Clara Varano, Antonio Capria, Ugo Palmerino e, in regia, Giuseppe Cristiano. In più siamo molto soddisfatti di condividere alcuni momenti di questa produzione con i colleghi dell’Altro Corriere TV: una sinergia che consentirà di fornire ai nostri spettatori un’informazione ancora più capillare e immediata”.

Come sempre la possibilità di intervenire in diretta con domande o semplici considerazioni attraverso la nostra pagina facebook.