Le prime dichiarazioni del nuovo governatore: “Vinceremo ancora da domani risolvendo i problemi della Calabria”

“Abbiamo vinto e vinto bene. Sono felice di essere stato eletto presidente della Regione Calabria”. Lo ha detto Roberto Occhiuto nel suo quartier generale di Gizzeria.

“E vinceremo ancora da domani – ha aggiunto Occhiuto – affrontando e risolvendo i problemi che attanagliano la Calabria. Ringrazio Silvio Berlusconi e tutti i parlamentari del mio partito per il risultato che abbiamo ottenuto”.

Roberto Occhiuto

Per quanto riguarda i partiti è FI il partito in testa alle forze politiche più votate: prima lista al 18,2% in Calabria: è quanto risulta dalle Proiezioni del consorzio Opinio per la Rai. Al secondo posto il Pd con il 12,7%; seguono Fratelli d’Italia (9,1%), Lega (7,9%), Movimento 5 Stelle (6,3%). La lista De Magistris Presidente è, sempre secondo le proiezioni, al 4,1% dei voti