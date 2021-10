Elezioni regionali. Seggi aperti sino alle 15. Aggiornamenti scritti e in video in tempo reale e lo speciale Monitor

Ore 11.18 Sarà una lunga maratona elettorale quella che Catanzaroinforma proporrà oggi poco prima delle 15. Una diretta speciale di “Monitor” che vi terrà compagnia per diverse ore e, certamente, fino a quando non si avrà l’ufficialità dell’elezione del nuovo presidente della Regione Calabria. La conduzione è affidata a Davide Lamanna e a Raffaele Nisticò che, in una sorta di staffetta, si alterneranno coinvolgendo i tantissimi ospiti in studio: candidati, presidenti di associazioni di categoria, giornalisti, opinionisti.

Il tutto con collegamenti dai “quartier generali” dei candidati presidenti e dalla redazione dell’Altro Corriere Tv – Canale 16, con cui si condivideranno larghi tratti di trasmissione. “Uno sforzo editoriale notevole – ha commentato il direttore responsabile Riccardo Di Nardo – che vedrà coinvolta quasi tutta la squadra dei collaboratori del giornale: Roberto Tolomeo, Daniela Amatruda, Clara Varano, Antonio Capria, Ugo Palmerino e, in regia, Giuseppe Cristiano. In più siamo molto soddisfatti di condividere alcuni momenti di questa produzione con i colleghi dell’Altro Corriere TV: una sinergia che consentirà di fornire ai nostri spettatori un’informazione ancora più capillare e immediata”.

Come sempre la possibilità di intervenire in diretta con domande o semplici considerazioni attraverso la nostra pagina facebook.

Come seguire la trasmissione

Attraverso il player in alto

Sulla nostra pagina Facebook

Da youtube

Ore 11.04 Resteranno aperti sino alle 15 i seggi in tutta la Calabria per le elezioni del Consiglio Regionale e del presidente della Regione. Si vota anche in 82 comuni tra i quali 18 in provincia di Catanzaro. Lo scrutinio delle Regionali inizierà subito dopo la chiusura delle sezioni. Ieri ha votato il 30.87% degli aventi diritto al voto.