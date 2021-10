Quattro comuni del Catanzarese hanno già il nuovo sindaco

Sono sette i comuni della Calabria al voto ieri e oggi che, avendo superato il quorum strutturale fissato al 40% degli aventi diritto recatisi alle urne , hanno un sindaco praticamente eletto. Per quanto riguarda il catanzarese hanno superato la soglia del quorum, in base ai dati di affluenza di ieri, anche i primi cittadini in corsa solitaria Luigi Aloisio a San Sostene (42,15%); Amedeo Mormile a Soveria Simeri (53,75); Alessandro Falvo a Cicala (50,92%); Antonio Muraca a Serrastretta (43,68%).