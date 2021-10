Vittoria di Occhiuto, Tajani: “La Calabria ha fatto un regalo a Berlusconi, che sta per tornare in campo”

“La scelta di Roberto Occhiuto quale candidato alla presidenza della Regione Calabria da parte di Silvio Berlusconi si è rivelata vincente. E la Calabria ha fatto un regalo al nostro leader, che sta per tornare in campo. Forza Italia è il primo partito in assoluto della Calabria”. Lo ha detto a Gizzeria Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia.