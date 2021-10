Antonio Montuoro poliziotto eletto in consiglio regionale, sindacato Fsp: “Risultato storico”

Antonio Montuoro, vice presidente della provincia di Catanzaro, è stato eletto consigliere regionale in Calabria con oltre 5200 preferenze. Montuoro, eletto nelle fila di Fratelli d’Italia, è un poliziotto. “Un risultato storico per la nostra categoria in una regione come la Calabria – ha commentato Franco Maccari, vice presidente nazionale del Sindacato di Polizia Fsp – dove tantissimi cittadini auspicano il rinnovamento della classe dirigente politica che sappia prendere le distanze dai territori inquinati dalla criminalità organizzata. Siamo certi che il collega Montuoro saprà rappresentare i tantissimi cittadini calabresi che vogliono realmente cambiare le cose. Non possiamo che essere entusiasti per questo ottimo risultato di categoria – conclude Maccari – come quello del collega Mauro Armelao eletto sindaco a Chioggia”. (ANSA).