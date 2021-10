Elezioni comunali, a Badolato stravince Parretta.Bruno sconfitto a Vallefiorita. Ecco tutti i risultati

Non solo regionali. Domenica e lunedì si è votato in diversi comuni. A Badolato ha stravinto Nicola Parretta con il 92.13 % contro il 7.97 di Ernesto Menniti. Valter Matozzo vince ad Argusto con l’83.64% contro il 16.36% di Francesco Garieri. A Cenadi prevale Francesco Casalinuovo con il 91.64% e Alberto Casalinuovo con l’8.36%. Significativo il dato di Cicala dove Alessandro Falvo viene eletto senza rivali con il 100%. Stessa cosa a San Sostene per Luigi Aloisio, a Serrastretta per Antonio Muraca, a Soveria Simeri per Amedeo Mormile. A Decollatura s’impone Raffaella Perri.

Nuovo sindaco di Torre Ruggiero è Vito Bruno Roti con 55.8% contro Agnese Barbieri con il 43.73%, A Borgia si conferma Elisabeth Sacco col 52.54%. stessa sorte per Domenico Donato a Chiaravalle col 53.78%. Ecco gli altri sindaci: a Conflenti vince Francesco D’Emilio con il 50.31%, a Falerna Francesco Stella, a Feroleto Antico Pietro Fazio con il 76.3%, a Jacurso Ferdinando Serratore con il 61.31%, a Martirano Francesco Bartolotta con l’86.25%, a Soveria Mannelli Michele Chiodo con il 53.4%, a Tiriolo Domenico Greco con il 61.6%, a Vallefiorita primo cittadino sarà Salvatore Megna che ha sconfitto l’ex presidente della Provincia Enzo Bruno.