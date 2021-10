Lucano resta fuori dal Consiglio Regionale nonostante i 9.779 voti

Non ce l’ha fatta l’ex sindaco di Riace Domenico “Mimmo” Lucano ad essere eletto al Consiglio regionale della Calabria. Nonostante un ottimo risultato personale, con 9.779 preferenze, la lista nella quale era capolista in tutte e tre le circoscrizioni a sostegno della candidatura a presidente di Luigi de Magistris, non ha raggiunto la soglia di sbarramento del 4% fermandosi al 2,39.

Lucano, giovedì scorso, a tre giorni dal voto, era stato condannato dal Tribunale di Locri a 13 anni e 2 mesi per presunte irregolarità nella gestione dei migranti del “modello Riace”. Una condanna che ha provocato numerose polemiche politiche.