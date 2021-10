Occhiuto: Giunta? Ne parliamo la prossima settimana. Domani incontro Speranza per il problema Sanità

“Della composizione della Giunta e della vicepresidenza mi occuperò nella prossima settimana. Ancora non sono stato nemmeno proclamato”. Lo ha detto all’ANSA il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto.

“Su questo mio impegno alla guida della Regione – ha aggiunto Occhiuto – mi gioco tutto. In questo senso, farò un esecutivo che rispetti tutte le sensibilità della coalizione, ma che dovrà essere fatto da persone competenti. Come ho detto più volte in campagna elettorale la vittoria ottenuta ieri diventerà davvero tale dando soluzione ai problemi. Ad iniziare dalla sanità. Già domani, ad esempio, andrò a Roma per incontrare il Ministro della Salute, Roberto Speranza, al quale chiederò di restituire questo settore alla Calabria. Ho inoltre piena coscienza del fatto che, nel prossimo quinquennio, il mio ruolo di presidente della Regione coinciderà con il periodo di utilizzo dei fondi del Pnrr. Sarò impegnato a utilizzare le risorse che arriveranno per colmare il divario infrastrutturale che sconta la nostra regione.

Si tratta di un’occasione importante per rendere la Calabria una regione digitale”. “Per questo ho già chiesto al ministro per la semplificazione e la Pubblica amministrazione Renato Brunetta – ha detto ancora Occhiuto – di avere la possibilità di selezionare un gruppo di giovani da impegnare proprio in questo specifico ambito

In Calabria abbiamo fatto una campagna elettorale evitando ogni polemica con gli avversari e, soprattutto, all’interno della coalizione. Credo che gli elettori vogliano dirigenti politici che sappiano proporre contenuti e soluzioni ai problemi”.

Lo ha detto Occhiuto, intervenendo a SkyTg24.

“Penso che l’esperienza di queste amministrative – ha aggiunto Occhiuto – dimostri anche al centrodestra che non ci sono più rendite di posizione. Bisogna investire sui candidati migliori e non avere preoccupazione di investire sui politici.

Il civismo è importante, ma deve essere coniugato con l’esperienza politica e il radicamento sul territorio. Quando si fa questo non solo si vince, ma, come è accaduto in Calabria, si stravince”. (ANSA).