Patriciello: “La vittoria di Roberto Occhiuto è una buona notizia per la Calabria”

“La vittoria di Roberto Occhiuto è una buona notizia per la Calabria e il Mezzogiorno in generale. Ha vinto un progetto e un programma concreto. Ha vinto la credibilità e la concretezza di una persona perbene. Una vittoria a cui Forza Italia ha contribuito in maniera determinante, frutto del grande lavoro avviato dall’indimenticabile Jole Santelli”. Così Aldo Patriciello, europarlamentare e componente del Partito Popolare Europeo commentando il risultato delle elezioni regionali in Calabria e la vittoria di Roberto Occhiuto.

“Auguri e complimenti anche a Gianluca Gallo – aggiunge Patriciello – per la sua straordinaria affermazione personale: un risultato eclatante che premia il suo grande lavoro svolto in qualità di assessore. All’amico Roberto il mio più caloroso augurio di buon lavoro e le congratulazioni per il modo in cui ha brillantemente condotto la sua campagna elettorale: onorato di essere stato al suo fianco. Sono certo che saprà rimettere la Calabria sul binario giusto in tempi rapidi, favorendo la crescita e lo sviluppo di tutta la regione”.