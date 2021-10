Pd, gli auguri di Graziano ai neo eletti consiglieri regionali

“Un grazie di cuore a tutti i nostri candidati. Straordinari. Così come ai nostri elettori ed ai nostri dirigenti, a partire dal segretario Enrico Letta e da Francesco Boccia. Insieme, tutti insieme, ci abbiamo messo la faccia ed abbiamo creduto fino in fondo al progetto politico messo in piedi in Calabria”

Così Stefano Graziano, commissario del Partito Democratico della Calabria. “Il risultato della coalizione certamente lascia l’amaro in bocca, il Partito Democratico ha dato un determinante contributo e portato in Consiglio regionale cinque rappresentanti. Un in bocca al lupo, dunque, a Nicola Irto, Ernesto Alecci, Franco Iacucci, Domenico Bevacqua e Raffaele Mammoliti. La nostra -continua Graziano- sarà un’opposizione costruttiva e responsabile, al servizio dei calabresi e della Calabria, sui temi. La sanità pubblica, i fondi del PNRR, la tutela ambientale, la riorganizzazione della pubblica amministrazione, su questi e altri aspetti saremo disponibili al dialogo con la maggioranza, pur da prospettive politiche nettamente diverse. Un grazie carico di stima e riconoscenza va anche ad Amalia Bruni per essersi spesa fino in fondo in questa campagna elettorale, girando i territori ed ascoltando le persone, senza risparmiarsi mai. Ripartiamo da qui, dai nostri consiglieri, da Amalia Bruni, dai nostri circoli e dai tanti militanti appassionati. Ora al lavoro per il tesseramento e per i congressi cittadini, provinciali e regionale. Il Partito Democratico della Calabria -conclude il commissario- deve tornare a darsi un’organizzazione eletta, il mio è un ruolo straordinario che deve concludersi, ai circoli chiedo di lavorare fin da oggi alle adesioni per aprire quanto prima la fase congressuale, ricordando a tutti che è possibile iscriversi attraverso il link www.pdcalabria.eu/iscriviti “