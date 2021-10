Regionali, Oliverio: amareggiato dal voto, riaprire il dialogo. Poi la frecciatina

“Mi auguro che da questo risultato si apra una discussione interna al partito perché credo che la sinistra ha bisogno di ricostruire la propria posizione ed aprire una stagione di inclusione, coinvolgendo i territori”. Lo ha detto Mario Oliverio, l’ex presidente della Regione Calabria che ha ottenuto poco più di 13mila voti, pari all’1,7%, definendosi amareggiato per il risultato. “Ritengo – ha poi aggiunto Oliverio – che i dati vanno valutati, credo che un candidato che passa nell’arco di un anno e mezzo da 6000 preferenze a 21000, utilizzando l’esercizio delle funzioni di un assessorato come quello dell’agricoltura, credo che una riflessione oggettiva debba porsi. Questo lo porto come esempio ma si può anche guardare ad altri esempi che sono in quella coalizione. Ci sono tantissimi altri di eletti, che sia pure con motivazioni diverse, esprimono una impostazione che è più protesa allo scambio che non al consenso, appunto sulla proposta e sulle relazioni normali”