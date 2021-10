Un Consiglio regionale rinnovato nei due terzi. Sono cinque le consigliere elette. Più Amalia Bruni

Forza Italia primo partito alle regionali 2021 in Calabria, alle urne (17,31%) e in Consiglio regionale (7 seggi). Questo è il dato numerico più significativo della due giorni elettorale di inizio ottobre. Roberto Occhiuto è il nuovo presidente della Regione Calabria e il suo successo trascina il partito di cui è espressione. E viceversa, naturalmente. Il miglior perdente è una migliore: Amalia Bruni siederà a Palazzo Campanella, ripromettendosi due cose, delle quali una scontata, e l’altra no, perlomeno fino alle sue prime dichiarazioni post sconfitta: sarà a capo dell’opposizione non abdicando prematuramente al ruolo che le hanno affidato gli elettori. E sarà “un’opposizione seria”.

Comunque, a meno di sorprese derivanti da riconteggi e diverse interpretazioni della cervellotica legge elettorale regionale, il Consiglio regionale della Calabria (XII legislatura), sarà composto da 20 rappresentanti della maggioranza (16 eletti con il proporzionale e 4 assegnati con il premio di maggioranza) e 10 dell’opposizione (9 proporzionale, 1 per il riequilibrio della quota maggioritaria e 1 per diritto acquisito dal miglior risultato dei candidati alla presidenza sconfitti).

In sintesi il quadro di Palazzo Campanella sarà il seguente.

Forza Italia (17,31%): 7 seggi. Gianluca Gallo (21.556 voti), Michele Comito (13.704), Giovanni Arruzzolo (13.600), Peppe Mattiani (11.268), Katya Gentile (8.077), Valeria Fedele (7.962), Pasqualina Straface (6.505)

Fratelli d’Italia (8,70%): 4 seggi. Fausto Orsomarso (9.020), Giuseppe Neri (5.886), Antonio Montuoro (5.241), Di Francesco (4.659)

Lega Salvini Calabria (8,33%): 4 seggi. Filippo Mancuso (6.894), Simona Loizzo (5.360), Pietro Raso (5.357), Giuseppe Gelardi (4.920)

Forza Azzurri: (8,11%): 2 seggi. Pierluigi Caputo (11.549), Giacomo Crinò (6.965)

Coraggio Italia: (5,66%): 2 seggi. Francesco De Nisi (9.158), Salvatore Cirillo (3.247)

Udc: 4,58%: 1 seggio. Giuseppe Graziano (7.059)

Pd: (13,18%): 5 seggi. Nicola Irto (10.333), Ernesto Alecci (8.727), Franco Domenico Iacucci (6.705), Domenico Bevacqua (6.300), Raffaele Mammoliti (6.030)

M5s: (6,48%): 2 seggi. Francesco Afflitto (1.897), Davide Tavernise (2.485)

De Magistris Presidente (5,16%): 2 seggi. Ferdinando Laghi (3.696), Antonio Lo Schiavo (2.411)

Sui 30 consiglieri, le riconferme per gli uscenti si fermano a 11. Un consiglio rinnovato per i 2/3, quindi, con una rappresentanza femminile raddoppiata rispetto alla precedente legislatura. Erano 2 le consigliere (Tilde Minasi e Flora Sculco), sono e adesso (non quattro come in un primo tempo si era detto a Gentile, Fedele, Straface, Loizzo si aggiunge Luciana Di Francesco Fdi circoscrizione Nord). Tre della lista di Forza Italia, 1 della Lega e 1 Fdi. Nessuna donna eletta tra le file del Pd e dell’opposizione. La nuova legge sulla rappresentanza di genere ha prodotto qualche effetto, ma non certo quello sperato, perlomeno nelle intenzioni manifeste.

Per quanto riguarda la circoscrizione centro, c’è da considerare che la rappresentanza di Catanzaro città si riduce di molto. Il solo Filippo Mancuso risiede nel capoluogo regionale. Un risultato che molti in città paventavano, e che si è verificato. Per una strana alchimia algebrica non entra in Consiglio Baldo Esposito, che pur avendo più voti dell’eletto Graziano nella lista Udc e una più alta percentuale, non centra l‘obiettivo. Da riflettere anche sulla diversa geografia delle aderenze interne nei diversi partiti e nelle diverse liste. Per quanto riguarda Forza Italia, ad esempio, cresce l’influenza del coordinatore regionale Giuseppe Mangialavori. Anche Fratelli d’Italia deve registrare qualche scossone nella tradizionale mappatura delle influenze interne, per l’affermazione registrata da Antonio Montuoro, già esponente di Forza Italia e di recente passato sotto le bandiere meloniane e che ha ricevuto ampi e manifesto appoggi di molti consiglieri comunali del centro destra.