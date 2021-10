Montuoro consigliere regionale, le reazioni: “Soddisfatti del risultato”

FdI: Soddisfatti per il risultato raggiunto

I circoli Alter e Giorgio Almirante di Fratelli d’Italia Catanzaro, unitamente a Gioventù Nazionale movimento giovanile del partito, “desiderano esprimere la propria soddisfazione relativamente al risultato conseguito alle elezioni regionali dal partito. Una tornata elettorale caratterizzatasi, purtroppo, per l’elevata percentuale di astensionismo. Un fenomeno che i partiti devono indagare e comprendere fino in fondo per cercare, nel futuro, di invertire un trend negativo per la politica e soprattutto per la partecipazione attiva alla vita sociale e democratica delle nostre città e della nostra Nazione. Come dirigenti e militanti di partito auspichiamo un ritorno ad un nuovo entusiasmo nei confronti dei partiti e della politica. I partiti, secondo il nostro parere, devono tornare a presidiare territori, nelle città e nei quartieri.

Con delle sezioni aperte a tutti e soprattutto ai giovani che hanno voglia di mettersi in gioco. La politica ha vitale necessità di questo entusiasmo. I partiti devono tornare ad essere percepiti come uno strumento a disposizione dei cittadini che vogliono tornare protagonisti nelle scelte delle loro comunità. La nostra, è un’esperienza politica positiva all’interno di un partito come Fratelli d’Italia che, in un momento difficile, continua a presidiare i territori ascoltando i cittadini non solo in campagna elettorale. Merito dei militanti, della classe dirigente e soprattutto del nostro Coordinatore Regionale Wanda Ferro sempre in prima linea senza risparmio alcuno. Da qui nascono i risultati nazionali e territoriali del partito. Dai suoi militanti e dalla classe dirigente. Anche in Calabria, anche a Catanzaro. La nostra è stata una campagna fatta così, più per le strade che sui social. Per questo possiamo ritenerci soddisfatti del risultato conseguito. Una campagna difficile, a tratti aspra, che però ci ha consentito di testimoniare la bellezza della politica fatta di passione militante e forza ideale.

Vogliamo ringraziare tutti i candidati del partito in provincia per l’impegno messo in campo. Vogliamo augurare a tutti gli eletti buon lavoro. Vogliamo farlo in modo particolare ad Antonio Montuoro eletto nel collegio centrale della Calabria. Un giovane amministratore che saprà certamente rappresentare le istanze provenienti dal territorio. Con Antonio Montuoro siamo certi di riuscire ad agire in sinergia, lavorando quotidianamente come militanti e come dirigenti senza risparmio guidati dalla sapiente leadership di Wanda Ferro per rendere Fratelli d’Italia sempre più forte e soprattutto sempre più in sintonia con le persone”.

I Sindacati di Polizia Siulp ed Fsp e i Segretari, su elezione Antonio Montuoro: “Un interlocutore politico nostro collega che rappresenta una garanzia”

“Ci complimentiamo per l’ottimo risultato ottenuto e facciamo gli auguri di buon lavoro al nostro collega Antonio Montuoro neo eletto consigliere regionale.” Lo dichiarano Gianfranco Morabito e Rocco Morelli, rispettivamente Segretario Provinciale dei Sindacati di Polizia Siulp ed Fsp, nel commentare l’elezione di Antonio Montuoro al Consiglio Regionale della Calabria. “Una candidatura quella di Antonio Montuoro – dicono Morabito e Morelli – che non poteva che generare sin dall’inizio entusiasmo tra le nostre fila, in quanto espressione diretta della nostra categoria lavorativa, e verso la quale tanti colleghi hanno riposto estrema fiducia. Da rappresentanti sindacali della Polizia di Stato e da Servitori dello Stato in divisa – continuano i Segretari Provinciali del Siulp e dell’Fsp – ci rende orgogliosi questo risultato ottenuto da Antonio Montuoro in quanto evidenzia come l’elettorato, che purtroppo dimostra disaffezione nei confronti della politica per come emerge dall’astensionismo, guarda con attenzione a candidature che provengono dal nostro interno. Pertanto, cogliamo l’occasione – concludono Morabito e Morelli – anche per complimentarci con l’onorevole Wanda Ferro per aver saputo scegliere in maniera oculata un interlocutore politico nostro collega che rappresenta una garanzia.”