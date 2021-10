Post regionali, Letta: “Più chances se fossimo stati pronti prima”

All’indomani del risultato elettorale in Calabria il segretario del Pd, Enrico Letta, intervistato a radio Immagina, commenta il dato della compagine del centrosinistra sconfitta da Roberto Occhiuto e la sua squadra: “Davanti all’esperienza fatta in Calabria, con una candidata bravissima, Amalia Bruni, e con una bellissima campagna elettorale, mi viene di dire che se fossimo stati più bravi a essere pronti prima e non dopo tante discussioni e dibattito, forse saremmo riusciti a cambiare le sorti della Regione, avremmo avuto molte più chances“.