Post Elezioni, Guerriero: “Prendo una pausa di riflessione dal mio partito”

“Anche questa volta non ce l’abbiamo fatta – scrive in una nota stampa Fabio Guerriero candidato per il Pd al consiglio regionale. Non ce l’ho fatta.

Molteplici sono le ragioni e la più evidente sta nelle circostanza che il governo del partito, dentro e fuori l’area centrale della Calabria, ha puntato tutto su altri candidati.

Nulla di strano. In politica, quella moderna, tutto è ammesso.

Va riconosciuto ai 2 eletti maggiore capacità aggregativa e più aderenza nel partito democratico. Gli giungano (le ho già fatto loro personalmente) le mie più sincere congratulazioni.

Queste elezioni sono per me una ulteriore conferma della circostanza che l’elettorato che mi sostiene (tranne poche eccezioni) è quello consueto che mi consente di raggiungere circa 4.500 preferenze ad ogni competizione. Amici, in prevalenza fuori dal PD.

Ringrazio, quindi, i miei storici elettori e quelli nuovi che ho incontrato in questa campagna elettorale e che si sono fidati di me.

Da Cotronei a Cropani da Serra San Bruno a Catanzaro tante sono le persone che hanno ascoltato da me proposte incentrate sul PNRR, sui progetti per il rilancio sociale, economico e sanitario della Calabria e su queste basi, solo su queste basi, hanno deciso di votarmi.

Grazie.

Grazie non solo per avermi votato ma soprattutto per avermi fatto comprendere che ancora forte in voi è la speranza di una Calabria migliore che crede nel merito e nella competenza.In tanti, per l’ennesima volta, mi dicono che con i nostri voti “in qualsiasi altra lista saremmo stati eletti”.

Per me la politica non è candidarsi in qualche lista (mi hanno proposto ed ho rifiutato candidature in tutti gli schieramenti politici in campo), bensì appartenenza ad una comunità che rappresenta valori ed idee.

Puó darsi che la mia visione romantica della politica sia superata dai fatti e certamente le mie visioni sono anacronistiche all’interno del partito in cui mi sono candidato.

Probabile. Ma io ancora credo ai Partiti delle idee e dei valori. Quando smetterò di credere in questo sarà giunto il momento di smettere con la Politica.

Ma questo non significa che starò fermo ad aspettare loro determinazioni (che non arriveranno). Il risultato della città capoluogo mi impone di continuare a dare una mano ai quasi 2.000 catanzaresi che ad ogni competizione mi preferiscono.

Registrare che sono l’unico non di destra ad aver superato (senza strutture speciali e senza prebende da offrire) la soglia dei 1.500 voti in città mi impone l’obbligo di dichiararmi disponibile all’impegno al fianco dei tanti onesti e capaci catanzaresi che dopo tanti anni di cattiva politica cittadina bramano speranza di riscatto. Sempre dalla stessa parte mi troverai, slogan della mia campagna elettorale, sta infatti ad indicare che sempre dalla parte del merito, degli ultimi e degli onesti mi troverete. Da Catanzaro si riparte con queste idee che viaggiano sulle gambe di 2.000 donne e uomini di buona volontà.

A presto, ci attendono nuove battaglie”.