Amalia Bruni: “Una esperienza bellissima ed emozionante. Grazie a chi mi ha votato”

Amalia Bruni, leader dell’opposizione di Centrosinistra in Consiglio Regionale manda un messaggio chiaro e forte a tutti i cittadini che le hanno dato fiducia.

“Ringrazio i tantissimi calabresi che mi hanno votato e voglio dire che come promesso farò tutto quello che è in mio potere per migliorare la situazione ma di questo avremo tempo per parlarne.

Ho girato in lungo e in largo il territorio e ovunque sono stata accolta con entusiasmo e affetto. È una cosa che non potrò dimenticare mai, ho vissuto un’esperienza, bellissima e emozionante dal punto di vista umano che mi ha arricchito tanto. Grazie davvero a tutti, sento la responsabilità per la vostra vicinanza e non scorderò mai che io sono una di voi. Vi abbraccio tutti”.