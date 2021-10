CCIAA, il presidente Rossi: «Pronti a collaborare nella progettazione della Calabria di oggi e di domani»

«Al neo presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto spetta un compito arduo ma certamente stimolante: nel porgergli le congratulazioni per l’elezione, rinnovo, da parte della Camera di Commercio di Catanzaro, la più ampia e concreta disponibilità alla collaborazione istituzionale nella pianificazione degli interventi a sostegno del mondo delle imprese, dei professionisti e degli artigiani, nonché nell’attuazione pratica di tali interventi. Alla vigilia di sfide determinanti per il presente e il futuro della nostra regione, l’unica via percorribile perché la Calabria recuperi terreno rispetto al resto d’Italia è quella della collaborazione strutturata: non ho dubbi che ciò si concretizzi con il presidente Occhiuto». Così Daniele Rossi, Commissario straordinario della Camera di Commercio di Catanzaro sull’elezione di Occhiuto.

Alle parole di Rossi si aggiungono anche quelle di Bruno Calvetta, segretario generale dell’Ente: «Voglio augurare buon lavoro al neo presidente – ha detto -, con la certezza che avvierà un percorso amministrativo di cui sinergia e collaborazione istituzionale saranno assi portanti. L’auspicio, infatti, è che attraverso il contributo propositivo e attivo del territorio, e quindi soprattutto quello delle Camere di Commercio, la programmazione degli investimenti sia dettata dalla reale ricaduta degli stessi sull’economia reale. Fondi europei e Pnrr, in questo modo, potranno concretamente portare uno sviluppo integrato e dunque reali benefici ai calabresi».