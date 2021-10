Gioventù Nazionale Catanzaro: buon lavoro a Montuoro. A lui tutto il nostro sostegno

Gioventù Nazionale Catanzaro in una nota stampa “augura a tutti i consiglieri eletti un buon lavoro, in maniera particolare al neo consigliere regionale ,eletto nella nostra circoscrizione , Antonio Montuoro a cui va il nostro totale sostegno per le sfide che dovrà affrontare all’interno delle istituzioni e sul territorio. Il lavoro svolto in questi anni dal movimento giovanile – Prosegue Silvio Rotundo – ha contribuito chiaramente al risultato che nelle urne ha visto fratelli d’italia diventare il secondo partito a livello regionale e terzo su base provinciale, dall’apertura dei nuovi circoli allo svolgimento di attività a supporto del partito passando per le proposte dal mondo giovanile e universitario (Azione Universitaria), GN si attesta come unico movimento giovanile ,di un partito, in grado di essere attrattivo e vivo sul territorio. Non possiamo non tenere assolutamente in considerazione il lavoro di un’intera squadra , o meglio combattenti, fatta di donne e uomini che hanno avuto l’ardire di lanciarsi in questa avventura attraverso una candidatura ,scelta non facile se si tiene in considerazione il poco tempo per la campagna elettorale e il periodo storico in cui ci ritroviamo.

Dal consigliere uscente Filippo Pietropaolo ,a cui va tutta la nostra gratitudine per il lavoro che ha svolto in consiglio regionale in questo anno e mezzo , passando per Nuccio Falduto, Antonella Verterame, Michele De Simone, Maria Luisa Brosio ,Rosina Mercurio e Maurizio Conforto. Tutti questi hanno dimostrato un senso di lealtà nei confronti del partito e vicinanza al mondo giovanile, infatti è grazie a questa sinergia tra i candidati stessi che oggi ci consente di esultare per il risultato che ha dato prova del perfetto equilibrio della squadra sul territorio dell’intera circoscrizione consentendoci di essere presenti in comuni in cui non eravamo mai entrati prima d’ora . Siamo certi che il loro lavoro non si fermerà qui, infatti Gioventù Nazionale Catanzaro ha l’intenzione di collaborare con tutti loro per rafforzare la presenza del movimento e del partito sul territorio, portando le proprie idee e le proprie sfide in ogni angolo di Calabria.

Non sfuggiamo dal commentare l’astensionismo, crediamo infatti che il diritto al voto sia un qualcosa da non considerare come un soprammobile soprattutto per la nostra generazione, infatti questo è l’unico strumento utile per noi che non vediamo un futuro stabile e soprattutto in questa tornata appena passata in cui solo 1 programma elettorale su 3 ,a livello nazionale , affrontava i problemi dei giovani.

Dobbiamo ora noi essere vicini alla politica e non solo per chiedere ma anche e soprattutto per dare il nostro contributo e il nostro punto di vista, per questo motivo consideriamo il rapporto tra il partito ,istituzione, e il movimento giovanile vitale per il moltiplicarsi di idee. Concludiamo rivolgendo un grazie a tutte le persone che ci sono state intorno durante questa campagna elettorale, soprattutto alla nostra leader Wanda Ferro che ha saputo amministrare una campagna elettorale in un clima decisamente velenoso mantenendo la barra dritta del partito e continuando ad essere motivo di ispirazione, orgoglio e punto di riferimento per tutti noi e per tutti i dirigenti che si rivedono nei principi e nei valori di questo partito”.