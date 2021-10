Autonomia differenziata, de Magistris: “Uno scippo di Stato che porta al nord la maggior parte delle risorse”

“Il 6 ottobre 2021, ad urne regionali chiuse, come hanno votato i parlamentari calabresi sulla nota di aggiornamento del documento di economia e finanza?

Avranno letto che vi era collegata una “noticella” recante disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata?” – se lo chiede Luigi De Magistris, il quale prosegue: ” Sapranno che grazie al loro voto le regioni più ricche potranno avere l’opportunità di ricevere la stragrande maggioranza delle risorse? Ebbene praticamente tutti i parlamentari calabresi hanno votato a favore! Dai resoconti stenografici contrari soltanto i senatori Abate, Corrado, Granato e Morra ed i deputati Forciniti e Sapia. Favorevoli tutti. Tutto – conclude – il centro destra ed il centro sinistra 5S compreso, appassionatamente insieme per distruggere il Sud. E poi nella campagna elettorale hanno ingannato e mentito. Noi, a differenza di chi usa il potere romano per tradire la propria terra, difenderemo il mezzogiorno da questo ulteriore scippo di Stato”.