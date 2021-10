Costanzo: “Prorogare scadenza del bando per i buoni libri di testo”

Prorogare la scadenza del bando per i buoni libri di testo, riservati agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, per consentire a tutte le famiglie e gli operatori di mettersi in regola con il nuovo iter burocratico disposto dall’amministrazione comunale.

E’ la richiesta che il consigliere Sergio Costanzo ha rivolto al presidente della Commissione pubblica istruzione, Emanuele Ciciarello, e all’assessore al ramo, Concetta Carrozza, evidenziando l’opportunità di estendere i termini previsti dal bando in scadenza il prossimo 15 ottobre:

“La nuova procedura scelta dal settore – spiega Costanzo -, seppur positiva dal punto di vista della trasparenza e della digitalizzazione, ha messo in difficoltà tanti genitori e, soprattutto, i librai della città costretti a fronteggiare anche lunghe file per far fronte alle diverse richieste. Concedere almeno ulteriori dieci giorni potrebbe essere una soluzione utile per consentire a tutti i soggetti interessati di completare gli adempimenti sul portale demaPA”.