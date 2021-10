Amalia Bruni, prima riunione di coalizione (in streaming) dopo le elezioni regionali

Amalia Bruni, leader dell’opposizione in Consiglio Regionale parla della riunione avvenuta in streaming con tutti i rappresentanti della coalizione di Centrosinistra che l’hanno sostenuta alle recenti elezioni regionali: “Ci siamo ritrovati tutti con lo stesso entusiasmo di prima e con tanta voglia di renderci utili anche come opposizione.

Presto ci vedremo in presenza per organizzare quello che sarà il nostro lavoro sui territori, sono molto fiduciosa perché il clima è sereno e cordiale e la voglia di fare bene è tanta. Faremo un’opposizione costruttiva, ragionata responsabile tenendo sempre la barra dritta sul bene della nostra collettività. Il miglioramento della qualità di vita dei calabresi è il nostro obiettivo primario”.