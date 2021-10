Sistema fognario assente in via Sicilia, esposto di Riccio

E’ firmato dal consigliere comunale Eugenio Riccio l’esposto inoltre al sindaco, alla procura, alla prefettura, all’Arpacal, alla polizia municipale e agli uffici della Regione per denunciare quanto segnato da diversi cittadini rispetto a via Sicilia. Secondo quanto riportato nel documento “il sistema fognario in questa zona sembrerebbe non esserci, anzi, non risulterebbe essere collegato al depuratore tanto che i reflui fognari sversano abusivamente nel letto del fiume Fiumarella per poi arrivare a mare”