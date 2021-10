Il territorio di Catanzaro è molto vasto, è vero, ma Catanzaro non è solo il centro città o il quartiere marinaro…..Catanzaro è anche Aranceto, una zona periferica del capoluogo. Quartiere che da anni ormai è diventato luogo di abbandono.

Oltre alle mini discariche che vi mostriamo, il fenomeno è ormai assolutamente incontrollato e sottovalutato in queste aree del comune di Catanzaro, dove si continua a sfregiare il territorio e l’ambiente.

Uno spettacolo indegno, uno scempio.

E i residenti, che ottemperano all’obbligo della raccolta differenziata e pagano regolarmente canoni mensili e tasse, sono davvero stanchi e arrabbiati. Ma restano inascoltati. Nella zona infatti, oltre ad una manutenzione carente da anni, non si è mai visto un operatore ecologico addetto allo spazzamento delle strade. Nessun decoro, nessuna attenzione, nessun controllo. Quello che aumenta, giorno dopo giorno, sono i rifiuti e il degrato.

E a questo punto i residenti lanciano l’ennesimo appello a chi di competenza: “Catanzaro è anche qui”.

Stefano Veraldi