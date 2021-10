Anche per Corte Giustizia Catanzaro senza moderno sistema fognario. Quando le risposte per Fosso Barbaruzza?

Dichiarazione del consigliere comunale Eugenio Riccio:

“Se per la Corte di Giustizia dell’Unione europea un terzo dei Comuni italiani risulta essere privo di un moderno sistema fognario, la Calabria è l’unica regione d’Italia a vantare nella sua lista il capoluogo. Se ormai da mesi invoco l’intervento dell’autorità giudiziaria, e del Prefetto oltre che di tutti gli uffici-enti preposti alla salvaguardia dell’ecosistema ambientale e della salute dei cittadini, in attesa di risposte non mi resta che continuare la mia opera di denuncia e sensibilizzazione. Proprio stamane ho dovuto presentare la terza denuncia in pochi giorni alla Procura della Repubblica di Catanzaro e a tutte le autorità preposte per l’ennesimo sversamento a mare di reflui fognari dal famigerato “Fosso Barbaruzza”, nel quartiere Lido. A quando le dovute risposte e iniziative da parte di tutti gli uffici preposti? Se lo chiedono i cittadini, me lo chiedo anch’io”.