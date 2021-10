Jole Santelli, Abramo: “Un male ce l’ha portata via, ma non ci toglie il dovere e l’onore di ricordarla”

“È ancora una ferita profonda quella che ha lasciato a noi tutti, ai cittadini calabresi come alla politica regionale e nazionale, la prematura scomparsa di Jole Santelli. La prima governatrice della nostra Regione aveva appena iniziato quella che era la sua rivoluzione, e cioè il processo di trasformazione della Calabria in una regione all’avanguardia, al passo coi tempi, moderna ed europea. Non posso far a meno di ricordare la straordinaria incisività che aveva dimostrato nonostante si fosse ritrovata, appena eletta alla guida della Cittadella, nel bel mezzo di una pandemia”. Lo afferma in una nota il sindaco di Catanzaro Sergio Abramo.

“La tenacia – si legge – con cui ha portato avanti le sue battaglie e le grandi doti di analisi e leadership politica affinate dal suo proficuo percorso da parlamentare e da esponente del governo. Non posso far a meno di ricordare, soprattutto, il coraggio con cui ha affrontato non solo la malattia che, purtroppo, l’ha portata via, ma anche le tante sfide e i tanti problemi che ha dovuto affrontare fin dal suo insediamento alla Regione. Un male ce l’ha portata via, ma non ci toglie il dovere e l’onore di ricordare Jole Santelli come merita”.