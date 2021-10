Jole Santelli, l’omaggio della Conferenza delle Regioni ad un anno dalla scomparsa

“Oggi, ad un anno dalla sua scomparsa, Jole Santelli è stata ricordata in Senato attraverso la cerimonia di presentazione del francobollo dedicatole, e ringrazio di vero cuore le sorelle di Jole che mi hanno concesso l’onore di essere lì con loro. Un anno fa ho perso un’amica vera, una donna meravigliosa con la quale ho condiviso 25 anni di vita politica ma anche e soprattutto 25 anni di una bellissima amicizia. Si dice che il tempo non attenua il dolore ma lo trasforma in qualcosa di diverso, ed allora il sorriso di Jole, il suo sorriso, rappresentato sul francobollo, è la giusta immagine di ciò che è e sarà il nostro ricordo di Jole: indelebile e dolcemente affettuoso”. Lo dichiara Giuseppe Moles, vicepresidente dei senatori di Forza Italia e Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio.

La Conferenza delle Regioni

“Ricorre oggi l’anniversario della morte, avvenuta un anno fa, del presidente della regione Calabria, Jole Santelli. La Conferenza delle Regioni – dichiara il presidente Massimiliano Fedriga – ricorda in particolare l’amore per la sua Calabria e la dedizione e la passione istituzionale a cui attingeva sempre, permangono i suoi contributi, il segno profondo del lavoro con noi svolto in un così breve e rimpianto arco di tempo”.