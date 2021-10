Topi al centro sociale di Gagliano, Corsi: attivarsi rapidamente

Dichiarazione del consigliere comunale Antonio J. Corsi:

“Il centro sociale del quartiere Gagliano è invaso dai topi. In questi giorni ho ricevuto una serie di segnalazioni, anche fotografiche, in merito all’inopinata presenza di questi animali nell’area della struttura. Dando per scontato che il motivo di fondo per questo schifo è lo stato di abbandono in cui versa, per colpa esclusiva dell’amministrazione di Palazzo De Nobili, l’immobile comunale, chiedo all’assessore all’Ambiente Concolino di attivarsi rapidamente con l’Asp e procedere a una veloce e approfondita operazione di derattizzazione. Ne va del decoro e della sicurezza igienico-sanitaria dei cittadini e dei frequentatori del centro sociale di Gagliano”.